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Назван объем капвложений в экономику Азербайджана в январе 2025 года

Назван объем капвложений в экономику Азербайджана в январе 2025 года 12:17
Финансы
13 февраля 2025 г. 12:28
Назван объем капвложений в экономику Азербайджана в январе 2025 года

Капвложения в основной капитал в Азербайджане в январе 2025 года составили 787 млн манатов, что в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что за отчетный период объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 40,5%, в ненефтегазовый сектор - на 54,8%.

В январе 504,8 млн манатов или 64,1% капвложений осуществлено в сферу производства продукции, 109,8 млн манатов (14,0%) - в сферу услуг, а 172,4 млн манатов (21,9%) - на жилищное строительство.

Внутренние инвестиции в отчетном периоде составили 473,8 млн манатов или 60,2% от общего объема капвложений.

По данным статистики, 566 млн манатов или 71,9% инвестиций в основной капитал осуществлены в строительно-монтажные работы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların həcmi açıqlanıb

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