Назван объем капвложений в экономику Азербайджана в январе 2025 года

12:17

Капвложения в основной капитал в Азербайджане в январе 2025 года составили 787 млн манатов, что в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что за отчетный период объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 40,5%, в ненефтегазовый сектор - на 54,8%.

В январе 504,8 млн манатов или 64,1% капвложений осуществлено в сферу производства продукции, 109,8 млн манатов (14,0%) - в сферу услуг, а 172,4 млн манатов (21,9%) - на жилищное строительство.

Внутренние инвестиции в отчетном периоде составили 473,8 млн манатов или 60,2% от общего объема капвложений.

По данным статистики, 566 млн манатов или 71,9% инвестиций в основной капитал осуществлены в строительно-монтажные работы.