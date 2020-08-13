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Назван объем долга Грузии перед Азербайджаном

Назван объем долга Грузии перед Азербайджаном Объем задолженности Грузии перед Азербайджаном, по данным на 1 августа, равен 6,107 млн долларов
Финансы
13 августа 2020 г. 16:45
Назван объем долга Грузии перед Азербайджаном

Объем задолженности Грузии перед Азербайджаном, по данным на 1 августа, равен 6,107 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

В месячном сравнении долг соседней страны Азербайджану остался неизменным.

Общий объем внешнего долга Грузии составляет 6,5 млрд долларов США, 6,3 млрд из которых приходятся на долю правительства.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (372,396 млн долларов), Францией (457,182 млн долларов) и Японией (213,377 млн долларов).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении не изменился, составив 11,78 млн, 46,019 млн и 6,326 млн долларов США соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycana borcu açıqlandı

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