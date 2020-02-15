​Назван объем задолженности Грузии перед Азербайджаном

Объем долга Грузии перед Азербайджаном в январе не изменился и по состоянию на 1 февраля составил 6,699 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежемесячном отчете министерства финансов Грузии.

Общий объем внешнего госдолга Грузии в месячном сравнении сократился на 0,063 млн долларов и на конец января составил 5 677,024 млн долларов США. Из этой суммы 5 429,173 млн долларов приходятся на долю правительства.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (369,396 млн долларов США), Францией (324,056 млн долларов США) и Японией (211,52 млн долларов США).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении остался неизменным и составил 12,901 млн долларов, 51,356 млн долларов и 7,132 млн долларов соответственно.