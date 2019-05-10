Назван объем внешнего долга Грузии перед Азербайджаном

По состоянию на 1 мая этого года долг Грузии перед Азербайджаном составил 7,435 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежемесячном отчете министерства финансов Грузии.

Согласно отчету, этот показатель остался неизменным по сравнению с апрелем.

Общий объем внешнего госдолга Грузии в месячном сравнении сократился на 13,332 млн долларов и составил 5 375, 651 млн долларов. 5 209, 360 млн долларов из этой суммы приходятся на долю правительства.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (317, 830 млн долларов), Францией (246,510 млн долларов) и Японией (210,691 млн долларов).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении остался неизменным и составил 14, 273 млн долларов, 58,773 млн долларов и 8, 305 млн долларов соответственно.