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Назван госдолг Азербайджана

Назван госдолг Азербайджана На 1 января 2025 года внешний государственный долг Азербайджана составил 5,16 млрд долларов США (8,77 млрд манатов) или 6,9% ВВП.
Финансы
28 января 2025 г. 13:58
Назван госдолг Азербайджана

На 1 января 2025 года внешний государственный долг Азербайджана составил 5,16 млрд долларов США (8,77 млрд манатов) или 6,9% ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, внутренний государственный долг достиг 18,659 млрд манатов, составив 14,8% ВВП.

По сравнению с тем же периодом прошлого года внешний госдолг сократился на 20,4%, а внутренний же вырос на 17,6%. Это связано с реализацией стратегии замены внешнего долга внутренним в рамках средне- и долгосрочного управления государственным долгом, а также поддержкой развития рынка государственных ценных бумаг.

На конец 2024 года общий объем государственного долга Азербайджана составил 27,43 млрд манатов, что на 2% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Расходы бюджета на обслуживание госдолга и обязательств в прошлом году составили 1,295 млрд манатов. Из этой суммы 170,3 млн манатов были направлены на погашение внутреннего госдолга (выплаты по процентам), а 1,125 млрд манатов – внешнего долга (850 млн манатов по основному долгу и 275,2 млн манатов по процентам).

Оставшиеся средства, неиспользованные в рамках запланированного бюджета, в соответствии с законом "О государственном долге" были переведены в Фонд обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

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