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Назван долг Грузии перед Азербайджаном

Назван долг Грузии перед Азербайджаном В месячном сравнении задолженность соседней страны перед Азербайджаном не изменилась
Финансы
15 декабря 2020 г. 17:26
Назван долг Грузии перед Азербайджаном

На 1 декабря этого года Грузия задолжала Азербайджану 5,685 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов страны.

Согласно документу, в месячном сравнении задолженность соседней страны перед Азербайджаном не изменилась.

Грузия имеет внешний государственный долг в общей сложности в размере 7,2 млрд долларов США, из которых 7 млрд долларов США приходится на долю правительства.

В прошлом месяце долг соседней страны перед Турцией (10,959 млн долларов США), Россией (43,134 млн долларов США) и Арменией (5,954 млн долларов США) также оставался стабильными.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycana borcu açıqlanıb

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