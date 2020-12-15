Назван долг Грузии перед Азербайджаном

В месячном сравнении задолженность соседней страны перед Азербайджаном не изменилась

На 1 декабря этого года Грузия задолжала Азербайджану 5,685 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов страны.

Согласно документу, в месячном сравнении задолженность соседней страны перед Азербайджаном не изменилась.

Грузия имеет внешний государственный долг в общей сложности в размере 7,2 млрд долларов США, из которых 7 млрд долларов США приходится на долю правительства.

В прошлом месяце долг соседней страны перед Турцией (10,959 млн долларов США), Россией (43,134 млн долларов США) и Арменией (5,954 млн долларов США) также оставался стабильными.