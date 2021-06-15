Назван долг Грузии Азербайджану

На 1 июня этого года государственный долг Грузии Азербайджану составил 5,054 млн долларов США

На 1 июня этого года государственный долг Грузии Азербайджану составил 5,054 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

Согласно документу, в месячном сравнении задолженность соседней страны перед Азербайджаном не изменилась.

Общий внешний государственный долг Грузии составляет около 8,1 млрд долларов США, из которых 7,5 млрд долларов приходится на долю правительства.

Задолженность соседней страны перед Турцией, Россией и Арменией в мае также не изменилась и составила 9,766 млн долларов США, 37,468 млн долларов США и 5,100 млн долларов США соответственно.