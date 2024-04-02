Назначены начальники Карабахского и Восточно-Зангезурского территориальных налоговых управлений

Начальником Восточно-Зангезурского территориального налогового управления Государственной налоговой службы назначен Чингиз Гулуев, ранее занимавший пост начальника Налогового управления Зангиланского района.
По полученным Report сведениям, в Государственной налоговой службе также произведены другие назначения.
Руководителем Карабахского территориального главного налогового управления назначен Алекбер Мамедов, ранее работавший начальником Главного управления регистрации и учета налогоплательщиков.
Начальником Главного управления регистрации и учета налогоплательщиков назначен Мирза Мирзоев, который ранее занимал пост заместителя начальника Главного управления налогового аудита.