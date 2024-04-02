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Назначены начальники Карабахского и Восточно-Зангезурского территориальных налоговых управлений

Назначены начальники Карабахского и Восточно-Зангезурского территориальных налоговых управлений Начальником Восточно-Зангезурского территориального налогового управления Государственной налоговой службы назначен Чингиз Гулуев, ранее занимавший пост начальника Налогового управления Зангиланского района.
Финансы
2 апреля 2024 г. 20:27
Назначены начальники Карабахского и Восточно-Зангезурского территориальных налоговых управлений

Начальником Восточно-Зангезурского территориального налогового управления Государственной налоговой службы назначен Чингиз Гулуев, ранее занимавший пост начальника Налогового управления Зангиланского района.

По полученным Report сведениям, в Государственной налоговой службе также произведены другие назначения.

Руководителем Карабахского территориального главного налогового управления назначен Алекбер Мамедов, ранее работавший начальником Главного управления регистрации и учета налогоплательщиков.

Начальником Главного управления регистрации и учета налогоплательщиков назначен Мирза Мирзоев, который ранее занимал пост заместителя начальника Главного управления налогового аудита.

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