Назначена дата торговых переговоров США и Китая

Новые торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем начнутся 10 октября.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Как отмечается, переговоры пройдут в Вашингтоне.

Согласно источникам, на переговоры от китайской стороны приедет вице-премьер Лю Хэ.

Отметим, что торговая война между двумя странами идет с 2018 года.

В течение этого времени представители США и КНР неоднократно проводили переговоры. Однако, в конечном итоге, они снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.