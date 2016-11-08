Назначен зампред правления Unibank

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Назначен заместитель председателя правления ОАО Unibank. Как сообщает Report, это решение принято на прошедшем 28 октября внеочередном общем собрании акционеров банка.

На эту должность назначен Асеф Гусейнов. Ранее он являлся членом правления Unibank, главным администратором по рискам.

А.Гусейнов в 2006-2009 годах работал в Access Bank, с 2009 года – в Центробанке Азербайджана (ЦБА), где до 2012 года являлся специалистом, а затем занимал должность руководителя банковской группы.

Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). Уставный капитал равен 70 565 232 маната. Акционерами банка являются Эльдар Махмуд оглу Гарибов (56,91%, председатель Наблюдательного совета), Европейский банк реконструкции и развития (12,15 %), Немецкая инвестиционная корпорация DEG (6,68 %), Джафарова Земфира Мирзя гызы (4,41%), другие физические и юридические лица, миноритарные акционеры (19,85%).