Назначен временный управляющий Günay Sığorta

В правление ОАО Günay Sığorta назначен временный управляющий.

В правление ОАО Günay Sığorta назначен временный управляющий.

Об этом Report сообщили в компании.

Директор департамента по работе с представительствами и филиалами Günay Sığorta Парвиз Рзаев будет исполнять обязанности председателя правления. До этого компанию возглавлял Махир Нифталиев, который ушел с должности в августе этого года.

Günay Sığorta был создан в 1992 году. 58,31% акций компании принадлежат Егяне Шириновой (владеет 41,15% акций ОАО Günay Bank), 33,27% - Махмуду Мамедову (владеет 58,22% акций Günay Bank и является председателем наблюдательного совета), а 8,42% - Günay Bank.