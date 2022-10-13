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Назначен временный управляющий Günay Sığorta 

Назначен временный управляющий Günay Sığorta  В правление ОАО Günay Sığorta назначен временный управляющий.
Финансы
13 октября 2022 г. 17:03
Назначен временный управляющий Günay Sığorta 

В правление ОАО Günay Sığorta назначен временный управляющий.

Об этом Report сообщили в компании.

Директор департамента по работе с представительствами и филиалами Günay Sığorta Парвиз Рзаев будет исполнять обязанности председателя правления. До этого компанию возглавлял Махир Нифталиев, который ушел с должности в августе этого года.

Günay Sığorta был создан в 1992 году. 58,31% акций компании принадлежат Егяне Шириновой (владеет 41,15% акций ОАО Günay Bank), 33,27% - Махмуду Мамедову (владеет 58,22% акций Günay Bank и является председателем наблюдательного совета), а 8,42% - Günay Bank.

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Версия на азербайджанском языке "Günay Sığorta"nın rəhbərliyinə müvəqqəti təyinat olub

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