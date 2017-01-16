Назначен временный руководитель Bank of Baku

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Назначен временно исполняющий обязанности председателя правления ОАО Bank of Baku. Как сообщает Report, эти обязанности возложены на зампреда правления Заура Гараисаева.

Он сменил на новом посту Аббаса Ибрагимова, который перешел в Международный банк Азербайджана.

Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Уставный капитал равен 52,87 млн манатов. Акции банка принадлежат турецкому NAB Holding (35%), Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 100% акций ОАО Azsigorta, 31,11%), компании Azpetrol (28,89%), Эльчину Гамид оглу Исаеву (председатель Наблюдательного совета, 5%).