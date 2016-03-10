​Назначен председатель Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

10 марта, 2016 20:38

https://report.az/storage/news/20b38de6998bd1617c1759ddecfd0f9b/42a51016-546d-4fb3-ba8c-131f2caa40bb_292.jpg Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Руфата Асланлы председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению Руфат Джабраил оглу Асланлы назначен председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики.

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