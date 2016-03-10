 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Назначен председатель Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Руфата Асланлы председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению Руфат Джабраил оглу Асланлы назначен председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi