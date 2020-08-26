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Report Georgia

Назначен председатель “Qala Həyat Sığorta”

Назначен председатель “Qala Həyat Sığorta” На эту должность назначен Анар Талыбов, ранее возглавлявший Meqa Həyat Sığorta
Финансы
26 августа 2020 г. 10:55
Назначен председатель “Qala Həyat Sığorta”

Назначен председатель правления ОАО "Qala Həyat Sığorta".

Как сообщает Report, на эту должность назначен Анар Талыбов.

Ранее он возглавлял так и не получившее лицензию ОАО “Meqa Həyat Sığorta”, а также на протяжении долгих лет занимал пост председателя правления  ОАО “Azsığorta”. 

Напомним, что "Qala Heyat Sığorta" было учреждено в 2008 году. Уставный капитал компании составляет 13 041 600 манат. 90% акций компании принадлежит ОАО "Təkrarsığorta”, а оставшиеся 10% -главе Совета директоров Кямалу Ибрагимову.

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