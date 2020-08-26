Назначен председатель “Qala Həyat Sığorta”

На эту должность назначен Анар Талыбов, ранее возглавлявший Meqa Həyat Sığorta

Назначен председатель правления ОАО "Qala Həyat Sığorta".

Как сообщает Report, на эту должность назначен Анар Талыбов.

Ранее он возглавлял так и не получившее лицензию ОАО “Meqa Həyat Sığorta”, а также на протяжении долгих лет занимал пост председателя правления ОАО “Azsığorta”.

Напомним, что "Qala Heyat Sığorta" было учреждено в 2008 году. Уставный капитал компании составляет 13 041 600 манат. 90% акций компании принадлежит ОАО "Təkrarsığorta”, а оставшиеся 10% -главе Совета директоров Кямалу Ибрагимову.