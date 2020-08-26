Назначен председатель “Qala Həyat Sığorta”

Назначен председатель правления ОАО "Qala Həyat Sığorta".
Как сообщает Report, на эту должность назначен Анар Талыбов.
Ранее он возглавлял так и не получившее лицензию ОАО “Meqa Həyat Sığorta”, а также на протяжении долгих лет занимал пост председателя правления ОАО “Azsığorta”.
Напомним, что "Qala Heyat Sığorta" было учреждено в 2008 году. Уставный капитал компании составляет 13 041 600 манат. 90% акций компании принадлежит ОАО "Təkrarsığorta”, а оставшиеся 10% -главе Совета директоров Кямалу Ибрагимову.