Назначен председатель правления AccessBank

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя правления и главный операционный администратор банка (COO) ЗАО AccessBank Анар Гасанов назначен председателем правления.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, Палата надзора за финансовыми рынками одобрила кандидатуру А.Гасанова на этот пост.

Напомним, что в соответствии с принятым ранее на заседании акционеров банка решением А.Гасанов был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления вместо Рольфа Рейхардта.

Отметим, что А.Гасанов обладает богатым опытом в банковской сфере и уже более 15-ти лет работает в AccessBank. Так, банкир начал карьеру в AccessBank с момента его создания в качестве специалиста по микрокредитованию. Затем занял позицию старшего кредитного специалиста, после был переведен в новосозданный Департамент малого и среднего бизнеса. В июле 2006 года был назначен главой Департамента розничного банкинга, а в сентябре 2007 года стал членом Совета правления АссessBank. С сентября 2013-го года А.Гасанов занимал должность заместителя председателя правления, в апреле 2017-го года был назначен первым заместителем председателя правления и главным операционным администратором банка (COO).

Добавим, что Анар Гасанов получил образование в Стамбульском университете по специальности "Финансы" экономического факультета, получил степень магистра по специальности "Банковское дело и кредит" в Азербайджанском государственном экономическом университете, а также окончил Высшую банковскую школу при Университете Пенсильвании.