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Назначен председатель Atəşgah Sığorta

Назначен председатель Atəşgah Sığorta Назначен председатель Правления ОАО Atəşgah Sığorta.
Финансы
12 апреля 2023 г. 16:22
Назначен председатель Atəşgah Sığorta

Назначен председатель Правления ОАО Atəşgah Sığorta.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на эту должность назначен Тахир Кязымов, член Правления, который до настоящего времени исполнял обязанности председателя.

Он сменил на этом посту Азера Алиева, получившего назначение в Агентстве устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

Напомним, что Atəşgah Sığorta основана в 1996 году. Уставный капитал компании составляет 5,009 млн манатов. 63% акций компании принадлежат ООО ISR Holding, 27% - ООО Ran-Exim и 10% - Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

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Версия на азербайджанском языке "Atəşgah Sığorta"ya sədr təyin olunub

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