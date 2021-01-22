Назначен новый заместитель председателя правления Yelo Bank

Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank

Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, до этого она была главным директором по развитию банка.

Гюнай Джалилова имеет более 16 лет опыта работы в банковской сфере. В течении 14 лет деятельности в Access Bank Гюнай проработала на различных должностях, включая 8 лет работы руководителем филиала. В период с 2016 по 2019 гг. являлась директором департаментов маркетинга, корпоративного банкинга, продаж и развития бизнеса. С апреля по декабрь 2019 года, будучи исполнительным директором AccessBank, курировала направления корпоративного банкинга и маркетинга, а также Контактный центр.

Джалилова присоединилась к команде Yelo в январе 2020 года в качестве главного директора по развитию. В настоящее время она курирует департаменты Управления брендом, человеческих ресурсов, клиентского опыта, “CRM”, а также департаменты методологии, администрирования и платежей.

Гюнай Джалилова имеет степень магистра финансов и кредита Азербайджанского Государственного Экономического Университета, а также окончила бизнес-школу Warwick в Англии по направлению "Executive MBA".