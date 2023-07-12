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Назначен новый руководитель офиса ЕБРР в Азербайджане

Назначен новый руководитель офиса ЕБРР в Азербайджане Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Наталию Муравидзе новым руководителем офиса банка в Азербайджане.
Финансы
12 июля 2023 г. 11:56
Назначен новый руководитель офиса ЕБРР в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Наталию Муравидзе новым руководителем офиса банка в Азербайджане.

Как передает Report, она уже приступила к выполнению своих обязанностей в Баку.

"Для меня большая честь возглавить команду представительства в Баку. Азербайджан - это устойчивая экономика, которая преодолела значительные трудности. Вместе со своей командой я буду использовать свою энергию и опыт для поддержки усилий Азербайджана по развитию своей экономики и развитию ненефтяного сектора", - сказала Н.Муравидзе.

ЕБРР является институциональным инвестором в Азербайджане, вложивший более 3,5 млрд. евро в 188 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, большинство из которых в частном секторе.

Н Муравидзе имеет степень бакалавра бизнеса (BBA) в области международного бизнеса и экономики и магистра делового администрирования (MBA) в области финансов.

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Версия на азербайджанском языке EBRD-nin Azərbaycandakı əməliyyatlarının yeni rəhbəri təyin edilib

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