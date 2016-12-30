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    Назначен новый председатель Совета директоров Azsigorta

    На эту должность назначен бывший председатель правления Gala Insurance

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Совета директоров ОАО Azsigorta. 

    Как сообщает Report, им стал Вилади Маниев. 

    Ранее он занимал пост председателя правления Gala Insurance. В.Маниев заменит на этой должности Александра Кананадзе.

    Отметим, что А.Кананадзе уволился с должности в сентябре этого года. Его обязанности временно исполнял Тариель Рустамов.

    Напомним, что Azsigorta основан в 2006 году. Уставный капитал равен 20,3 млн. манатов. Акции компании принадлежат Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 31,11% акций Bank of Baku). 

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