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    ​Назначен новый председатель правления Nikoil Bank

    Николоз Шургаиа - профессиональный банкир с 20-летним стажем работы в финансовом секторе в Азербайджане, Беларуси, Грузии, России и Великобритании

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ На должность председателя правления ОАО Nikoil Bank назначен Николоз Шургаиа. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка. Николоз Шургаиа сменил на своем посту Василия Хамазу, занимавшего должность председателя правления банка с 2005 года.

    По информации, Николоз Шургаиа - профессиональный банкир с 20-летним стажем работы в финансовом секторе в Азербайджане, Беларуси, Грузии, России и Великобритании. В настоящий момент Николоз является членом наблюдательных советов банков в Беларуси и Грузии, а также Грузинской фондовой биржи. Николоз является выпускником MBA Лондонской школы бизнеса, а также Тбилисского государственного университета.

    Изменение менеджмента - один из шагов в сторону стратегической трансформации банка в передового представителя современных качественных услуг для предпринимателей и всех жителей Азербайджана.

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