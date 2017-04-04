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    Назначен новый председатель правления Bank VTB (Azerbaijan)

    Им стал Евгений Кирин

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Bank VTB (Azerbaijan) назначен новый председатель правления. 

    Как сообщает Report, им стал Евгений Кирин.

    Евгений Кирин работает в банковской сфере более 15 лет, за это время он занимал руководящие должности в различных финансовых организациях. В группе ВТБ с 2010 года, ранее он возглавлял курское отделение банка ВТБ.

    Родился в 1979 году в Орловской области, окончил Орловский государственный технический университет по специальности “Финансы и кредит”. Имеет ученую степень кандидата экономических наук по специальности "Финансы, денежное обращение и кредит". Активно занимается общественной работой в рамках деятельности Агентства стратегических инициатив и ряда общественных советов органов государственной власти.

    Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) создан в 2009 году на базе AF Bank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Акционерами банка являются Банк ВТБ (Россия) (51%), ООО AtaHolding (48,99%) и первый зампред Наблюдательного совета холдинга Ашраф Камилов (0,01%).

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