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Назначен новый председатель правления Бакинской фондовой биржи

Назначен новый председатель правления Бакинской фондовой биржи Состоялось очередное общее собрание акционеров ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).
Финансы
15 декабря 2023 г. 19:49
Назначен новый председатель правления Бакинской фондовой биржи

Состоялось очередное общее собрание акционеров ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на собрании был избран новый председатель правления "Бакинской фондовой биржи".

На эту должность был избран Руслан Халилов. Он приступит к исполнению своих обязанностей в январе следующего года.

Напомним, что бывший председатель БФБ Вугар Намазов уволился в мае 2019 года, в настоящее время он возглавляет ОАО "Инвестиционная компания Unicapital". Временное исполнение обязанностей председателя БФБ было возложено на Эльдара Абдуллаева.

Кроме этого, решением акционеров главный коммерческий администратор БФБ Огтай Гасымов и главный финансовый администратор БФБ Мехман Рамазанов избраны членами правления биржи.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"na yeni sədr təyin edilib

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