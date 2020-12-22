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Назначен новый председатель правления азербайджанского Yelo Bank

Назначен новый председатель правления азербайджанского Yelo Bank Он приступит к исполнению своих обязанностей в Yelo Bank с 5 января 2021 года
Финансы
22 декабря 2020 г. 15:56
Назначен новый председатель правления азербайджанского Yelo Bank

По решению Наблюдательного совета Yelo Bank Анар Гасанов назначен председателем правления банка.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, Гасанов приступит к исполнению своих обязанностей в Yelo Bank с 5 января 2021 года. В данный момент и до конца текущего года А. Гасанов является председателем правления AccessBank.

Ранее должность главы Yelo Bank занимал Николоз Шургаиа, который завершил свою деятельность в банке в октябре этого года. В настоящее время обязанности предправления банка временно исполняет Эмиль Душдуров, член правления и старший директор банка по финансам.

«Yelo Bank успешно завершает процесс ребрендинга и реализует новую стратегию развития. В течение последнего года, параллельно с процессом ребрендинга, в банке происходят коренные изменения, которые проявляют себя как в уровне обслуживания клиентов, предлагаемых продуктах и услугах, бизнес-процессах, так и в усилении команды новыми высококвалифицированными кадрами.

Особо хочу отметить, что мы смогли добиться создания очень сильного топ-менеджмента за счет привлечения опытных и успешных руководителей, являющихся несомненными профессионалами в своей сфере. С уверенностью можно сказать, что у нас сформирована одна из лучших команд на финансовом рынке, с которой банк успешно реализует и будет реализовывать поставленные задачи. Мы рады, что эту команду в ближайшее время возглавит Анар Гасанов и уверены, что его многолетний успешный опыт и знания банковской сферы внесут значительный вклад в ускорение процесса трансформации Yelo Bank и будут содействовать его дальнейшему успешному развитию», – прокомментировала назначение председатель Наблюдательного совета банка М. Кулишова.

Анар Гасанов, начав свою карьеру в AccessBank более чем 18 лет назад, проработал на различных руководящих позициях в сферах микро, МСБ и розничного бизнеса. С 2007 года вошел в состав Совета правления АссessBank, а с июня 2018 года А. Гасанов является председателем правления AccessBank.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Yelo Bank"a yeni sədr təyin olunub

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