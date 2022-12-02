Назначен новый председатель Günay Sığorta

Хикмет Салманов назначен новым председателем правления ОАО Günay Sığorta.
Как сообщает Report, ранее он работал исполнительным директором ОАО Günay Bank.
Председатель Günay Sığorta Махир Нифтиев ушел с работы в августе этого года. Его обязанности временно выполнял директор департамента по работе с представительствами и филиалами Парвиз Рзаев.
Günay Sığorta создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 10,1 млн манатов. Акционерами компании являются Егяна Ширинова (акционер Günay Bank с долей 41,15%), Махмуд Мамедов (акционер Günay Bank с долей 58,22% и председатель наблюдательного совета) и Günay Bank.