​Назначен новый председатель Bank Technique

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного совета Эльдар Гусейн оглу Джафаров назначен председателем правления ОАО Bank Technique.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию банка.

Э.Джафаров родился в 1974 году в Товузе. В 1990-1995 годах получил образование в Азербайджанском государственном экономическом университете. В 2009 году стал выпускником высшей школы банковского дела Stonier Американской ассоциации банкиров.

С 1995 года Э.Джафаров работает на различных должностях в банковско-финансовом секторе. Он сыграл исключительную роль в учреждении и управлении небанковских кредитных организаций Cred Agro и Mol Bulak.

Отметим, что до назначения в Bank Technique он занимал пост директора НКО Mol Bulak.