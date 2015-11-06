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    ​Назначен новый председатель Bank Technique

    Решением Наблюдательного совета Эльдар Джафаров назначен председателем правления банка

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного совета Эльдар Гусейн оглу Джафаров назначен председателем правления ОАО Bank Technique. 

    Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию банка.

    Э.Джафаров родился в 1974 году в Товузе. В 1990-1995 годах получил образование в Азербайджанском государственном экономическом университете. В 2009 году стал выпускником высшей школы банковского дела Stonier Американской ассоциации банкиров.

    С 1995 года Э.Джафаров работает на различных должностях в банковско-финансовом секторе. Он сыграл исключительную роль в учреждении и управлении небанковских кредитных организаций Cred Agro и Mol Bulak.

    Отметим, что до назначения в Bank Technique он занимал пост директора НКО Mol Bulak.

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