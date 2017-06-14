Назначен новый председатель Бакинской фондовой биржи

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось традиционное ежегодное собрание акционеров ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ).

Как сообщает Report, на собрании назначен новый председатель правления биржи. Им стал до сих пор временно исполняющий обязанности председателя Вугар Намазов.

Напомним, что ранее БФБ руководил Фариз Азизов. Сейчас он занимает пост исполнительного директора Бюро обязательного страхования.

На общем собрание акционеров также обнародован финансовый отчет по итогам деятельности биржи за прошлый год. Стало известно, что биржа завершила 2016 год с чистым убытком в 116 тыс. манатов. Отметим, что чистая прибыль БФБ в 2015 году составила 36 тыс. манатов. То есть биржа перешла от прибыли к убытку.

Кроме того, на собрании принято решение о выходе БФБ из Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) в связи с переносом головного офиса организации в Ереван (Армения).

Напомним, что БФБ создан в 1997 году. Уставный капитал компании равен 1,26 млн манатов. Акционерами являются 20 юридических лиц. Среди них 5 отечественных банков (Azer-Turk Bank, Azerbaijan Industry Bank (ASB), Kapital Bank, Международный банк Азербайджана и ликвидируемый United Credit Bank), 14 отечественных и иностранных инвестиционных компаний, в том числе İstanbul Fond Birjası (Borsa İstanbul). Доля акционеров, не считая ASB, составляет 4,76%. Доля ASB равна 9,52%.