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    ​Назначен новый председатель AtaBank

    Эту должность занял Даянат Гулиев

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного совета ОАО AtaBank Даянат Намиг оглу Гулиев назначен председателем правления банка. 

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, Этибар Амирхан оглу Бабашлы назначен членом, заместителем председателя правления AtaBank.

    В связи с назначением со стороны Центробанка администратором, в настоящее время Э.Бабашлы выполняет функции председателя правления банка.

    Отметим, что Д.Гулиев с сентября 2014 года занимал руководящие должности в ОАО Synergy Group. Он приступил к деятельности на посту председателя Наблюдательного совета, затем стал председателем правления. С декабря 2015 года назначен председателем Наблюдательного совета. 

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