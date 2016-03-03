​Назначен новый председатель AtaBank

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного совета ОАО AtaBank Даянат Намиг оглу Гулиев назначен председателем правления банка.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, Этибар Амирхан оглу Бабашлы назначен членом, заместителем председателя правления AtaBank.

В связи с назначением со стороны Центробанка администратором, в настоящее время Э.Бабашлы выполняет функции председателя правления банка.

Отметим, что Д.Гулиев с сентября 2014 года занимал руководящие должности в ОАО Synergy Group. Он приступил к деятельности на посту председателя Наблюдательного совета, затем стал председателем правления. С декабря 2015 года назначен председателем Наблюдательного совета.