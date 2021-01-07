Назначен новый глава представительства АБР в Азербайджане

Кендис Макдиган возглавила офис банка в стране

С января 2021 года назначен новый глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане. Им стала Кендис Макдиган.

Как сообщили Report в представительстве банка, Макдиган назначена на эту должность сроком на три года, с возможностью пролонгации на один год.

"После одобрения ее кандидатуры со стороны правительства Азербайджана, она с января приступила к исполнению своих обязанностей", - сказали в АБР.

К.Макдиган имеет опыт работы на посту директора офиса АБР в ряде стран. До назначения в Азербайджан Макдиган была представителем Азиатского банка в Кыргызстане.

Она сменила на этом посту Наримана Маннапбекова, который с апреля 2016 года и по 31 декабря 2020 года был главой представительства АБР в Азербайджане.

Отметим, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов и технической помощи на сумму более 5,2 млрд долларов США. При финансовой поддержке АБР в стране реализовано более 80 проектов государственного и частного секторов.