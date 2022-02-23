Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану

Международный валютный фонд (МВФ) назначил Чада Стейнберга (Chad Steinberg) новым руководителем своей миссии в Азербайджане.

Международный валютный фонд (МВФ) назначил Чада Стейнберга (Chad Steinberg) новым руководителем своей миссии в Азербайджане.

Об этом сообщила Report глава бакинского офиса Валютного фонда Аггюн Гадирли.

«О его назначении азербайджанская сторона получила уведомление в прошлом году и сейчас он находится в Баку с первым ознакомительным визитом», - сказала А.Гадирли, уточнив, что он длительное время работал на различных позициях в Валютном фонде

Он сменил на этой должности Наталью Тамирису (Natalia Tamirisa), которая с января 2019 года возглавляла миссию МВФ по Азербайджану.

По словам А.Гадирли, с 21 по 25 февраля в Баку будет находиться миссия МВФ, возглавляемая Чадом Стейнбергом. Его правительству представил исполнительный директор фонда по Азербайджану Петр Трабински. В миссию из Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ также входят Жири Джонас (Jiri Jonas), Густаво Рамирес (Gustavo Ramirez).

Миссия проводит встречи в министерствах финансов, экономики, труда и социальной защиты, Центральном банке Азербайджана. Делегация МВФ также побывала в освобожденном от оккупации Агдаме. По информации Report, также запланирована поездка в Шушу.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.