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    ​Назначен новый глава азербайджанского представительства АБР

    Новый менеджер прибудет в Азербайджан в начале мая

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый менеджер по Азербайджану Азиатского банка развития (АБР). 

    Как передает Report, им стал бывший советник по внешним экономическим делам министра финансов Узбекистана, помощник премьер-министра по международным финансовым и экономическим вопросам Нариман Маннапбеков.

    Комментируя новое назначение, Н.Маннапбеков отметил, что между Азербайджаном и АБР существует тесное сотрудничество, в частности, в сфере транспорта, энергетики, водоснабжения и градостроительства.

    Н.Маннапбеков с 2012 года занимал пост главного специалиста секретариата (Principal Secretariat Specialist) АБР.

    Отметим, что новый менеджер прибудет в Азербайджан в начале мая. 

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