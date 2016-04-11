​Назначен новый глава азербайджанского представительства АБР

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый менеджер по Азербайджану Азиатского банка развития (АБР).

Как передает Report, им стал бывший советник по внешним экономическим делам министра финансов Узбекистана, помощник премьер-министра по международным финансовым и экономическим вопросам Нариман Маннапбеков.

Комментируя новое назначение, Н.Маннапбеков отметил, что между Азербайджаном и АБР существует тесное сотрудничество, в частности, в сфере транспорта, энергетики, водоснабжения и градостроительства.

Н.Маннапбеков с 2012 года занимал пост главного специалиста секретариата (Principal Secretariat Specialist) АБР.

Отметим, что новый менеджер прибудет в Азербайджан в начале мая.