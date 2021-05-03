Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Грузия

Произведено новое назначение на должность генерального директора грузинской дочерней компании ОАО PASHA Bank.
Как сообщает грузинское бюро Report, на эту должность назначен Николоз Шургая, много лет проработавший в банковском секторе Грузии и Азербайджана.
В 2015-2016 годах он также был представлен в Наблюдательном совете PASHA Bank.
До назначения он возглавлял Yelo Bank в Азербайджане.
По состоянию на 30 декабря 2020 года активы PASHA Bank Georgia составляют 470 млн лари. Банк завершил прошлый год с убытком в размере 23,2 млн лари.