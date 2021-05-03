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Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Грузия

Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Грузия В 2015-2016 годах он также был представлен в Наблюдательном совете PASHA Bank
Финансы
3 мая 2021 г. 13:01
Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Грузия
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Произведено новое назначение на должность генерального директора грузинской дочерней компании ОАО PASHA Bank.

Как сообщает грузинское бюро Report, на эту должность назначен Николоз Шургая, много лет проработавший в банковском секторе Грузии и Азербайджана.

В 2015-2016 годах он также был представлен в Наблюдательном совете PASHA Bank.

До назначения он возглавлял Yelo Bank в Азербайджане.

По состоянию на 30 декабря 2020 года активы PASHA Bank Georgia составляют 470 млн лари. Банк завершил прошлый год с убытком в размере 23,2 млн лари.

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Версия на английском языке New General Director appointed to Pasha Bank Georgia
Версия на азербайджанском языке “Paşa Bank Gürcüstan”a yeni Baş direktor təyin olunub

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