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Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Georgia

Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Georgia Назначен новый генеральный директор дочерней компании ОАО PASHA Bank в Грузии.
Финансы
31 октября 2023 г. 11:28
Назначен новый генеральный директор PASHA Bank Georgia

Назначен новый генеральный директор дочерней компании ОАО PASHA Bank в Грузии.

Как сообщает Report, им стал Рамиль Имамов.

До назначения на должность он являлся председателем Наблюдательного совета небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Birkart, принадлежащей ОАО Kapital Bank, и на новом посту сменил гражданина Грузии Николоза Шургая.

Напомним, что в прошлом месяце сменился председатель Совета директоров PASHA Bank Georgia – на место Фарида Мамедова был назначен Ровшан Аллахвердиев. Он также является председателем СД PASHA Hayat Sigorta и PASHA Sigorta, председателем НС Kapital Bank. Все четыре финансовых учреждения входят в ООО PASHA Holding.

PASHA Bank Georgia начал свою деятельность в 2013 году. Его уставный капитал составляет 129 млн лари (83,3 млн манатов). 92% акций дочернего банка принадлежит PASHA Bank, 8%- PASHA Holding.

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Версия на азербайджанском языке "PAŞA Bank Gürcüstan"a yeni Baş direktor təyin olunub

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