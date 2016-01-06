​Назначен новый директор департамента Международного банка Азербайджана

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента бюджета и бухгалтерии Международного банка Азербайджана (МБА). Как сообщает Report со ссылкой на банк, им стал заместитель директора этого же департамента Анар Нагиев.

Отметим, что ранее департамент бюджета и бухгалтерии возглавлял Рашад Гасымов. После избрания Р.Гасымова президентом футбольного клуба "Интер" место оставалось вакантным.

В настоящее время председателем правления МБА является Эльмар Мамедов, заместителями председателя - Мурад Ширалиев и Ульви Мансуров. У.Мансуров одновременно занимает должность главного финансового директора банка.