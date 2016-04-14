Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента Центробанка Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, Али Исмаил оглу Ахмедов назначен директором департамента рыночных операций.

Отметим, что занимавшая ранее эту должность Нигяр Рамиз гызы Мамедова распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 марта 2016 года назначена заместителем председателя Совета директоров юридического лица публичного права - Палаты по надзору за финансовыми рынками.

В настоящее время в структуру ЦБА входит 24 департамента.