Назначен новый член правления Bank VTB (Azerbaijan)

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Директор финансового департамента Bank VTB (Azerbaijan) Роман Рудаков назначен новым членом правления банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Роман Рудаков окончил Белгородский государственный университет, а также Московский государственный институт стали и сплавов. Имеет большой опыт в банковской сфере - занимал руководящие должности в таких российских банках, как "Уралсиб", "ПромСервисБанк", "Банк Александровский" и другие. С 2017 года возглавляет финансовый департамент в Bank VTB (Azerbaijan).