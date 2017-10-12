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    Назначен новый член правления Bank VTB (Azerbaijan)

    Им стал директор финансового департамента Роман Рудаков

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Директор финансового департамента Bank VTB (Azerbaijan) Роман Рудаков назначен новым членом правления банка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

    Роман Рудаков окончил Белгородский государственный университет, а также Московский государственный институт стали и сплавов. Имеет большой опыт в банковской сфере - занимал руководящие должности в таких российских банках, как "Уралсиб", "ПромСервисБанк", "Банк Александровский" и другие. С 2017 года возглавляет финансовый департамент в Bank VTB (Azerbaijan).

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