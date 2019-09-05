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Назначен новый директор Службы финансового мониторинга

​Назначен новый директор Службы финансового мониторинга

В Службу финансового мониторинга Министерства налогов Азербайджана назначен новый директор.

Как сообщает Report, приказом Микаила Джаббарова на эту должность назначен Ровшан Наджаф. В правительстве подтвердили Report данный факт.

Р. Наджаф ранее возглавлял отдел инновационного развития и электронного правительства Администрации президента. Он занимал должность исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании до 2018 года.

Ровшан Чингиз оглы Наджаф родился в 1982 году в городе Сальян.

Служба финансового мониторинга была передана Министерству налогов по распоряжению президента Ильхама Алиева от 30 мая 2019 года.

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