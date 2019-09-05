​Назначен новый директор Службы финансового мониторинга

В Службу финансового мониторинга Министерства налогов Азербайджана назначен новый директор.

Как сообщает Report, приказом Микаила Джаббарова на эту должность назначен Ровшан Наджаф. В правительстве подтвердили Report данный факт.

Р. Наджаф ранее возглавлял отдел инновационного развития и электронного правительства Администрации президента. Он занимал должность исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании до 2018 года.

Ровшан Чингиз оглы Наджаф родился в 1982 году в городе Сальян.

Служба финансового мониторинга была передана Министерству налогов по распоряжению президента Ильхама Алиева от 30 мая 2019 года.