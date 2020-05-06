​Назначен новый член Наблюдательного совета ГНФАР

В Наблюдательном совете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) представлять Милли Меджлис будет заместитель председателя парламента Адиль Алиев.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Адиль Алиев является депутатом ММ III, IV, V и VI созывов, 10 марта 2020 года он избран заместителем председателя Милли Меджлиса, председателем Комитета молодежи и спорта. Ранее он занимал различные должности в органах внутренних дел Азербайджанской Республики.

Отметим, что новый состав Наблюдательного совета ГНФАР утвержден распоряжением президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2019 года.

Согласно распоряжению, в новый состав фонда входят премьер-министр, заместитель председателя Милли Меджлиса, помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, помощник президента – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента, министры финансов, экономики и председатель Центрального банка.