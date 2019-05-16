Назарбаев: Казахстан готов предложить площадку для диалога между представителями США, Китая, России и ЕС

Казахстан готов предложить площадку для диалога между полномочными представителями США, Китая, России и Европейского Союза.

Как сообщает Report, об этом первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в своем выступлении на XII Астанинском экономичемком форуме.

Он отметил, что важно переходить от непродуктивного режима санкций к прямому диалогу между лидерами ключевых глобальных держав, которые определяют будущее всего мира: "В этой связи, необходимо обсуждать пути выхода из сложившегося геополитического кризиса между представителями США, Китая, России и Евросоюза. Я веду переговоры с лидерами этих государств. Выстраивать эту работу нужно с диалога ключевых мозговых центров с дальнейшим переходом на министерский и высший уровни. Мы можем предоставить такую площадку в нашей столице".

По словам экс-президента, неопределенность политических и экономических событий в отдельных крупных экономиках и рост популизма становятся ключевым трендом: "Как видите, горизонты экономического планирования сильно сужаются. Пути выхода из сложных ситуаций можно и нужно находить под эгидой международных организаций и форумов, таких как ООН, G-20, Всемирная торговая организация".

Он также отметил, что за годы независимости экономика выросла в 21 раз, уровень бедности сократился с 40% до 3%: "Министерство иностранных дел определено ключевым органом в вопросе привлечения иностранных инвестиций. Наши посольства за рубежом станут единым окном для любого инвестора, который хочет работать в Казахстане. Мы продолжаем работу по вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира".

"Нашей страной было привлечено более 320 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций", - сказал экс-президент.

XII Астанинский экономический форум проходит в столице Казахстана Нур-Султане. Форум продлится до 17 мая. В рамках мероприятия будет организовано 55 встреч, на которых выступят 164 делегата.