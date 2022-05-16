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"Naxçıvan Sığorta" выдана бессрочная лицензия

"Naxçıvan Sığorta" выдана бессрочная лицензия Центральный банк Азербайджана выдал ОАО "Naxçıvansığorta" бессрочную лицензию на осуществление страховой деятельности № SF -0004.
Финансы
16 мая 2022 г. 17:59
Naxçıvan Sığorta выдана бессрочная лицензия

Центральный банк Азербайджана выдал ОАО "Naxçıvansığorta" бессрочную лицензию на осуществление страховой деятельности № SF -0004.

Report сообщает об этом со ссылкой на регулятора.

По информации, соответствующее решение было принято 13 мая в соответствии с законом "О страховой деятельности".

ОАО "Naxçıvan Sığorta" было создано в 2014 году и является единственной региональной страховой компанией Азербайджана. Уставный капитал ОАО составляет 6,416 млн манатов. 100-процентным акционером компании является ОАО "Naxçıvan Bank".

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