"Naxçıvan Sığorta" выдана бессрочная лицензия

Центральный банк Азербайджана выдал ОАО "Naxçıvansığorta" бессрочную лицензию на осуществление страховой деятельности № SF -0004.

Центральный банк Азербайджана выдал ОАО "Naxçıvansığorta" бессрочную лицензию на осуществление страховой деятельности № SF -0004.

Report сообщает об этом со ссылкой на регулятора.

По информации, соответствующее решение было принято 13 мая в соответствии с законом "О страховой деятельности".

ОАО "Naxçıvan Sığorta" было создано в 2014 году и является единственной региональной страховой компанией Азербайджана. Уставный капитал ОАО составляет 6,416 млн манатов. 100-процентным акционером компании является ОАО "Naxçıvan Bank".