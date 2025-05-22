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Натия Турнава: В Грузии усиливается роль женщин в процессе принятия решений в банковском секторе

Натия Турнава: В Грузии усиливается роль женщин в процессе принятия решений в банковском секторе За последние 15 лет в Грузии наблюдается динамика роста числа женщин, участвующих в процессе принятия решений в финансовом секторе, особенно в банковской сфере.
Финансы
22 мая 2025 г. 13:49
Натия Турнава: В Грузии усиливается роль женщин в процессе принятия решений в банковском секторе
Натия Турнава

За последние 15 лет в Грузии наблюдается динамика роста числа женщин, участвующих в процессе принятия решений в финансовом секторе, особенно в банковской сфере.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Национального банка Грузии Натия Турнава на мероприятии SHE Kongress 2025 в Баку.

"Несколько месяцев назад я была назначена председателем Центрального банка Грузии и являюсь первой женщиной, занявшей эту должность. Несмотря на весь прогресс, женщины все еще недостаточно представлены в этой сфере. Но мы компенсировали этот пробел за короткое время. Наш Совет директоров, возможно, состоит из наибольшего количества женщин не только в регионе, но и в мире. Все его члены – женщины. 5 из 9 членов Наблюдательного совета – также женщины", - сказала она.

По ее словам, женщины обычно меньше рискуют и принимают взвешенные решения, чтобы управлять риском. "И это тот подход, который нам нужен прямо сейчас", - сказала Н.Турнава, оценив достигнутую во время ее председательства макроэкономическую стабильность как результат именно такого подхода.

Она также коснулась институциональных реформ, проводимых в Грузии с целью продвижения гендерного равенства: "С 2022 года мы изменили Кодекс корпоративного управления для банков. Потому что и в этой сфере наблюдалось гендерное неравенство. Согласно добавленной в кодекс статье, был установлен минимальный уровень представительства женщин в правлении банков. Этот показатель сначала составлял 20%, затем был повышен до 30%. У нас применяется квота".

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Версия на азербайджанском языке Natia Turnava: "Gürcüstanda bank sektorunda qərarvermə prosesində qadınların rolu güclənir"

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