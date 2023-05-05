Натик Амиров: Азербайджан за последние 20 лет в 41 раз увеличил валютные резервы

Валютные резервы Азербайджана с 2003 года выросли в 41 раз и по состоянию на апрель этого года составили 65,9 млрд долларов США.

Валютные резервы Азербайджана с 2003 года выросли в 41 раз и по состоянию на апрель этого года составили 65,9 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом помощник президента, завотделом по вопросам экономической политики и промышленности администрации президента Натик Амиров сказал на мероприятии, проведенном Центральным банком Азербайджана по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Он также отметил, что за последние 20 лет стоимость внутреннего валового продукта (ВВП) выросла в 22 раза и на конец прошлого года составила 133,8 млрд манатов, а ВВП на душу населения выросла в 17,8 раза и составила 13 292 маната.

"За 20 лет номинальные доходы населения выросли в 13,7 раза до 68,9 млрд манатов, среднемесячная зарплата выросла в 13,3 раза до 839 манатов", - отметил Н.Амиров.