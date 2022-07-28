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Натиг Амиров: Наш экономический рост вдвое превышает среднемировой прогноз

Натиг Амиров: Наш экономический рост вдвое превышает среднемировой прогноз Нынешний уровень годового экономического роста в Азербайджане (6,2% ) в 2 раза превышает среднемировой прогноз на этот год.
Финансы
28 июля 2022 г. 10:13
Натиг Амиров: Наш экономический рост вдвое превышает среднемировой прогноз

Нынешний уровень годового экономического роста в Азербайджане (6,2% ) в 2 раза превышает среднемировой прогноз на этот год.

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Натиг Амиров.

По его словам, в то время как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют замедление экономического роста в мире, в Азербайджане за первые 6 месяцев текущего года экономический рост ускорился до 6,2%: "Следовательно, Азербайджан увеличивает удельный вес в мировой экономике. Экономика в стране стала более инновационно-ориентированной, в основном, в сфере ненефтяной промышленности, транспорта и информационных услуг, а также услуг связи.

Н.Амиров отметил, что индустриализация и цифровизация в Азербайджане в 2-3 раза превышают среднемировые показатели: "Расширение применения био, физических и цифровых технологий, усиление человеческого капитала, повышение эффективности управления, а также увеличение на 18,5% средств, направляемых в основной капитал в ненефтяном секторе за первые 6 месяцев этого года, являются факторами, способствующими экономическому росту".

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Версия на английском языке Natig Amirov: Azerbaijan's economic growth is 2 times higher than global average
Версия на азербайджанском языке Natiq Əmirov: "İqtisadi artımımız dünya üzrə orta proqnozdan 2 dəfə çoxdur"

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