Натиг Амиров: Наш экономический рост вдвое превышает среднемировой прогноз

Нынешний уровень годового экономического роста в Азербайджане (6,2% ) в 2 раза превышает среднемировой прогноз на этот год.

Нынешний уровень годового экономического роста в Азербайджане (6,2% ) в 2 раза превышает среднемировой прогноз на этот год.

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Натиг Амиров.

По его словам, в то время как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют замедление экономического роста в мире, в Азербайджане за первые 6 месяцев текущего года экономический рост ускорился до 6,2%: "Следовательно, Азербайджан увеличивает удельный вес в мировой экономике. Экономика в стране стала более инновационно-ориентированной, в основном, в сфере ненефтяной промышленности, транспорта и информационных услуг, а также услуг связи.

Н.Амиров отметил, что индустриализация и цифровизация в Азербайджане в 2-3 раза превышают среднемировые показатели: "Расширение применения био, физических и цифровых технологий, усиление человеческого капитала, повышение эффективности управления, а также увеличение на 18,5% средств, направляемых в основной капитал в ненефтяном секторе за первые 6 месяцев этого года, являются факторами, способствующими экономическому росту".