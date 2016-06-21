​Натиг Амиров: Манат пытается определить свою фундаментальную стоимость

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Курс доллара в Азербайджане все еще не нашел свою реальную рыночную стоимость.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров на проходящей сегодня в Азербайджанском государственном экономическом университете международной конференции "Социальный бизнес – путь к развитию".

"В результате целенаправленных мер сейчас на валютном рынке наблюдается стабилизация, манат пытается определить свою фундаментальную стоимость", - отметил помощник президента.

"Падение цен на нефть, негативное воздействие происходящих на финансовых рынках процессов на банковский сектор и иностранные инвестиции, цепная девальвация национальных валют стран – основных торговых партнеров привели к необходимости девальвации маната в целях сохранения конкурентоспособности ненефтяного сектора", - подчеркнул Н.Амиров.