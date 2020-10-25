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Наследники главы Samsung заплатят рекордно высокие налоги

Наследники главы Samsung заплатят рекордно высокие налоги Перед применением 50% ставки налога на наследство в отношении зарегистрированных на бирже акций к оценочной стоимости активов умершего человека добавляется 20% премия
Финансы
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25 октября 2020 г. 18:14
Наследники главы Samsung заплатят рекордно высокие налоги

Дети скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги на наследство.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", согласно южнокорейским налоговым правилам, перед применением 50% ставки налога на наследство в отношении зарегистрированных на бирже акций к оценочной стоимости активов умершего человека добавляется 20% премия. По текущим оценкам, согласно расчетам Reuters, налог на наследство для вышеуказанных акций составит около 10,6 трлн вон (9,4 млрд долларов США).

По оценкам Forbes, с чистой прибылью в 12,6 млрд долларов США Ли Гон Хи и его семья входят в число самых богатых людей мира.

Председатель правления Samsung Electronics Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле. Последние несколько лет Ли Гон Хи находился в больнице. Причиной его проблем со здоровьем стал сердечный приступ, перенесенный предпринимателем в 2014 году.

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