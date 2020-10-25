Наследники главы Samsung заплатят рекордно высокие налоги

Перед применением 50% ставки налога на наследство в отношении зарегистрированных на бирже акций к оценочной стоимости активов умершего человека добавляется 20% премия

Дети скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги на наследство.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", согласно южнокорейским налоговым правилам, перед применением 50% ставки налога на наследство в отношении зарегистрированных на бирже акций к оценочной стоимости активов умершего человека добавляется 20% премия. По текущим оценкам, согласно расчетам Reuters, налог на наследство для вышеуказанных акций составит около 10,6 трлн вон (9,4 млрд долларов США).

По оценкам Forbes, с чистой прибылью в 12,6 млрд долларов США Ли Гон Хи и его семья входят в число самых богатых людей мира.

Председатель правления Samsung Electronics Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле. Последние несколько лет Ли Гон Хи находился в больнице. Причиной его проблем со здоровьем стал сердечный приступ, перенесенный предпринимателем в 2014 году.