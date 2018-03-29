Население России сокращается, несмотря на поток мигрантов

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Естественная убыль населения в России набирает обороты, несмотря на сокращение смертности от потребления алкоголя и младенческой смертности.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, поток мигрантов в Россию также сократился. Из США, Испании, Великобритании в Россию сейчас приезжает работать в 6-8 раз меньше людей, чем в докризисном 2013 году.

Например, в 2013 году из Германии приехали 352 тыс. человек, а на сопоставимую дату прошлого года - только 94 тыс. Из Испании было 77 тыс., а сейчас менее 13 тыс. Из Франции - 65,5 тыс., сейчас - 23 тыс., из Финляндии поток туристов и работников сократился до 70 тыс. со 108 тыс. в 2013 году. Из Великобритании поток обвалился со 174 тыс. до 20 тыс. человек за тот же период времени.

В целом из стран ЕС приток иностранных граждан сократился с 1,2 млн человек до 402 тыс. человек. Приток из США упал более чем в пять раз - с 220 тыс. до менее 40 тыс. человек.

Доля граждан стран СНГ среди всех пребывающих иностранцев в 2017 году составила 86% (7,9 млн человек). В прошлом году увеличился приток граждан Киргизии, Таджикистана, Армении, Азербайджана, но продолжает сокращаться временная миграция из Украины и Молдовы.

В то же время, согласно оптимистичному прогнозу Росстата, до 2019 года будет происходить увеличение населения России в результате превышения миграционного прироста над естественной убылью. В последующие десять лет миграция компенсирует естественную убыль только на 75%.