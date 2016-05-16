​Население Азербайджана вновь увеличило покупку наличных долларов

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ За март текущего года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты чистые продажи доллара США населению коммерческими банками Азербайджана составили 46,606 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), хотя в феврале впервые месячный показатель покупки доллара превысил показатель операций по продаже, в марте вновь отмечается превышение продаж. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года банки продали населению 913,009 млн. долларов в чистом выражении. В целом, за первые три месяца этого года банками продано 79,156 млн. долларов наличной валюты. В марте объем операций по купле-продаже наличной валюты в долларовом эквиваленте составил 529,495 млн. долларов, что на 266,968 млн. долларов или 33,5% меньше показателя за февраль.

Аналитическая группа Report считает, что превышение покупки над продажей свидетельствует о завершении процесса конвертации в манаты своих средств населением и росте операций импорта на фоне некоторого экономического оживления в стране.

Отметим, что начавшийся во второй половине 2014 года глобальный экономический кризис привел к тому, что валютные резервы Центробанка сократились с рекордного показателя в июле 2014 года (15 193,4 млн. долларов) на 11 072,8 млн. долларов или 72,9% и на 1 мая 2016 года составили 4 120,6 млн. долларов.