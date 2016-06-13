 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Население Азербайджана увеличило расходы на продовольственные товары

    На автомобильное топливо населением потрачено 6% средств

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2016 года в Азербайджане потребителям было продано товаров на сумму 10 999,2 млн. манатов, что на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос в реальном выражении на 2,5% и составил 5 479,4 млн. манатов, непродовольственных товаров - на 0,7%, составив 5 519,8 млн. манатов.

    За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 49,8% своих средств на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 17,3% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,5% - электрические товары и мебель, 5,8% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другие товары, 18,4% - иные непродовольственные товары. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi