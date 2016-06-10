​Население Азербайджана увеличило продажи наличной валюты

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ За апрель текущего года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты чистые покупки доллара США у населения коммерческими банками Азербайджана составили 81,446 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), месячный показатель покупки доллара во второй раз превысил показатель операций по продаже. В феврале этого года банки купили у населения 141,181 млн. долларов в чистом выражении.

В апреле прошлого года чистые продажи валюты населению составили 1 142,731 млн. долларов. С начала 2016 года коммерческие банки купили у населения 2,291 млн. долларов наличной валюты.

Аналитическая группа Report считает, что банки стали чистыми покупателями наличной иностранной валюты в связи с относительным укреплением азербайджанского маната и повышением нефтяных цен.

Отметим, что начавшийся во второй половине 2014 года глобальный экономический кризис привел к тому, что валютные резервы Центробанка сократились с рекордного показателя в июле 2014 года (15 193,4 млн. долларов) на 11 127,6 млн. долларов или 73,2% и на 1 апреля 2016 года составили 4 065,8 млн. долларов.