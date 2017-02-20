Население Азербайджана увеличило чистые продажи рубля банкам на 28%

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В декабре 2016 года в рамках операций по обмену наличной валюты население продало коммерческим банкам Азербайджана 639 917 тыс. рублей в чистом выражении.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в 2016 году чистые продажи валюты населением коммерческим банкам составили 9 165 187,2 тыс. рублей. В ноябре этот показатель составил 768 337,7 тыс. рублей. Таким образом, в декабре объем чистых продаж в месячном исчислении сократился на 128 420,7 тыс. рублей или 16,7%.

В декабре прошлого года коммерческие банки купили у населения 732 114,8 тыс. рублей в чистом выражении. Таким образом, в декабре 2016 года чистые покупки рубля у населения банками сократились на 92 197,8 тыс. рублей или 12,6%. По итогам 2016 года объем чистых продаж банкам населением в годовом исчислении вырос на 1 999 352,8 тыс. рублей или 28%.

Аналитическая группа Report объясняет сокращение объема чистых продаж рубля населением завершением туристического сезона.